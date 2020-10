CB Correio Braziliense





Covid-19

DF registra 3.291 mortes e 194.042 casos

A pandemia de coronavírus continua fazendo vítimas no Distrito Federal. Ontem, foram registrados 15 mortes e 915 casos. Com as novas ocorrências, a capital totaliza 3.291 óbitos pela covid-19, e 194.042 diagnósticos da doença. Desses, 94,6% estão recuperados e 7.213 são casos ativos. Os dados são da Secretaria de Saúde. Ceilândia é a cidade com maior quantidade de pacientes (23.887), seguida de Taguatinga (16.021) e Plano Piloto (15.278).

Sementes da China

Embaixada vê indício de fraude

Após dois moradores do Distrito Federal receberem sementes misteriosas da China pelos Correios esta semana, a Embaixada chinesa se pronunciou na quinta-feira. Em nota, afirma que “as etiquetas de endereçamento apresentam indícios de fraude, com erros no código de rastreamento e em outros dados”. A chegada destas sementes, não solicitadas, começou a ser notificada em Santa Catarina, em setembro.

Falso negativo

Justiça nega liberdade a Ex-secretário

A 5ª Vara Criminal de Brasília negou o pedido de revogação de prisão preventiva do ex-secretário de Saúde Francisco de Araújo, preso na Operação Falso Negativo. Na decisão, a juíza Ana Cláudia de Oliveira Costa Barretto considerou que Araújo tem “alto poder de influência” e afirmou que “não há dúvida” de que ele poderia atuar “para destruir ou esconder elementos de prova”, caso fosse colocado em liberdade. A defesa do ex-secretário argumentou que, com a exoneração dele da pasta, seria “impossível que, agora, se valha de tal função para a continuidade das condutas que lhe foram imputadas”.

Lobisomem?

Criatura intriga moradores de Ceilândia

Internautas dizem que há um lobisomem a solta em Ceilândia. Imagens revelam que as aparições aconteceram na QNO 19, na Expansão do Setor O, e no P Norte. Com isso, Ceilândia tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter ontem. Em um dos vídeos é possível ver uma criatura avançar alguns metros sobre quatro patas, em seguida, levanta-se e corre por uma calçada. Ao fundo, é possível ouvir o latido e uivo de cachorros. A PM informou não ter registrado ocorrências atípicas na cidade.

Maus-tratos

Presa em flagrante por agredir cadelas

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante por maus-tratos de animais, ontem, no Recanto das Emas. Trata-se da primeira prisão em flagrante pelo crime no DF, após sanção presidencial, na quarta-feira, de lei que aumentou a pena para este tipo de delito. A agressora foi filmada golpeando duas cadelas com um cabo de rodo. A violência foi registrada por vizinho, depois de ouvir os animais em sofrimento. A ativista Ana Paula Vasconcelos, advogada do Fórum Animal, registrou boletim de ocorrência na 27ª DP (Recanto das Emas). As cachorras foram encaminhadas ao Hospital Veterinário Dr. Antônio Clemenceau, com suspeitas de lesões internas devido à violência. A mulher foi levada à delegacia, onde ficará detida até audiência de custódia.