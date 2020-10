DF fica em estado de alerta pela baixa umidade; temperatura pode chegar a 35ºC

CB Correio Braziliense

(crédito: Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. )

O brasiliense deve se preparar para encarar mais um dia de muito calor na capital federal. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este sábado (3/10) é de até 35ºC para todo o Distrito Federal no momento mais quente do dia. Além disso, a capital fica em estado de alerta, em decorrência do período seco, pois umidade relativa do ar varia entre 80% e 12%. Nas primeiras horas da manhã, os termômetros marcaram 11º C.

Segundo o meteorologista Heráclio Alves, o tempo "prossegue seco, sem previsão de chuva para o fim de semana e, consequentemente, pouca nebulosidade. As precipitações só devem ocorrem a partir da segunda quinzena do mês, período chuvoso da primavera."

Enquanto a mudança do tempo não ocorre, o brasiliense deve seguir as recomendações para o estado de alerta: evitar fazer atividades físicas entre às 10h e às 16h, assim como não se expôr por longos períodos ao sol, no período de maior calor e secura. Também é preciso manter-se hidratado e evitar manuseio com fogo em áreas propensas a queimadas, como parques.