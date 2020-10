Ibaneis autoriza abertura de todos os portões da Feira dos Importados

SP Sarah Peres

Em agenda oficial deste sábado (3/10), o governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou a Feira dos Importados. O objetivo da ida ao polo de compras, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), era ouvir as reivindicações de comerciantes e trabalhadores, antes da reunião oficial com a cúpula do governo, marcada para a próxima terça-feira (6), com as secretarias de Transporte e Mobilidade, e de Segurança Pública.

Ibaneis chegou acompanhado do vice-governador, Paco Britto, e de aliados. A primeira parada foi em uma pastelaria. Após lanche, o chefe do Executivo local passou a visitar outras bancas, onde comprou um Iphone 11 Pro Max, boné e fones de ouvido.

"Decidimos vir até aqui para ouvir deles quais são as necessidades dos comerciantes, pois sabemos da importância da Feira dos Importados para o Distrito Federal. O espaço se tornou um ponto turístico, e muitas pessoas que visitam a capital, aproveitam para conhecer o local também. Mas sabemos que há a demanda por melhorias", explica.

Para a vendedora Jessica Dayse, de 30 anos, a principal reivindicação é a reabertura dos portões da feira. "Com a pandemia, passamos muito tempo sem trabalhar e, consequentemente, sem nossa renda. Quando retomamos as atividades, o espaço não foi completamente aberto para o público, o que dificulta a retomada das vendas", afirma a moradora de Valparaíso de Goiás.

Aos feirantes, o governador garantiu a reabertura de todos os portões da Feira dos Importados, e também destacou pontos que serão debatidos em reunião oficial. "Já autorizamos a abertura de todos portões hoje (3/10). Mas recebemos outras demandas de extrema importância, como a questão do transporte público para os trabalhadores. Muitos informam que, após o serviço, precisam caminhar para a Estrutural para conseguir pegar o ônibus, por exemplo", informa.

Segundo Ibaneis, o tema será debatido com a Secretaria de Mobilidade para que se encontre a melhor alternativa. "Ainda, faremos um estudo com a Segurança Pública para a instalação de câmeras de segurança ao redor de toda a Feira dos Importados, assim como no Setor de Indústria", ressalta Ibaneis Rocha.

"Outro ponto a ser discutido é a questão dos ambulantes ilegais ao redor da Feira dos Importados, que atrapalha na movimentação econômica dos comerciantes legalizados, dentro do espaço. Visamos a retirada desse grupo, e analisaremos se será o caso de encaminhá-los para outros pontos, para que continuem com as atividades", destaca.

O chefe do Buriti salienta que as visitas às feiras do Distrito Federal prosseguirão, aos sábados. Inicialmente, a previsão é que, no próximo fim de semana (10), os comerciantes da Feira dos Importados do Núcleo Bandeirante receberam Ibaneis Rocha.