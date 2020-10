Capotagem causa morte de jovem de 17 anos

TU Thais Umbelino

Um adolescente morreu após o carro em que ele estava capotar - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um jovem de 17 anos morreu na tarde deste sábado (3/10) após acidente de trânsito entre dois carros, próximo a estação de tratamento de esgoto, em Sobradinho. O veículo em que ele estava, um Fiat Mobi, de cor branca, era conduzido por outro adolescente, da mesma idade.

O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com edema dorsal e escoriações pelo corpo e encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS), consciente, desorientado e estável.

O condutor do segundo veículo, um Fiat Punto da cor cinza, de 24 anos, não precisou ser levado para uma unidade de saúde devido a ausência de ferimentos. Aos bombeiros ele relatou que o carro dele foi atingido na traseira. Após a colisão, o outro carro perdeu o controle, subiu no meio fio, atingiu algumas placas de sinalização e capotou.



Capotagem

O Corpo de Bombeiros atendeu MAIS duas capotagens na tarde deste sábado. Um deles aconteceu na Estrada Parque Indústria e Abastecimento Norte (Epia Norte), sentindo Sobradinho, próximo a Água Mineral.

Os veículos envolvidos foram um Ford Fiesta, de cor cinza, conduzido por uma mulher de 33 anos e um VW Polo, de cor branca, com um condutor de 39 anos. Dentro do primeiro carro também se encontravam mais três, entre elas um bebê de cinco meses. Contudo, nenhum dos envolvidos precisaram ser levados para o hospital.

O outro acidente ocorreu na BR 020, KM 30, sentido Formosa, em frente à reserva de Águas Emendadas. O acidente, registrado às 15h54, deixou duas pessoas feridas. A colisão foi entre um Fiat Siena, de cor prata, conduzido por uma mulher de 44 anos, que não se feriu, e um Toyota Hillux, de cor branca.

No Toyota estava um homem de 52 anos e uma mulher de 33. Ele sofreu um pequeno corte no supercílio esquerdo e ferimentos no membro inferior direito e a mulher apresentou uma suspeita de fratura no membro inferior esquerdo, ferimento no dedo anelar da mão direita e corte no crânio. Ambos foram transportados para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).