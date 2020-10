TU Thais Umbelino

Incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros já atingiu 9 mil hectares de vegetação - (crédito: Divulgação/CBMGO)

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), reforçaram neste sábado (3/10) efetivo para o combate ao fogo que consome as vegetações do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e da Área de Preservação Ambiental (Apa) Pouso Alto. Apenas hoje foi realizado o lançamento aéreo do total de 320 mil litros de água.

Levantamento da equipe indica que, até o momento, cerca de 9 mil hectares de vegetação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foram danificados, o que representa 3% do total. Além disso, mais 34 mil hectares foram consumidos pelo fogo na Apa Pouso Alto, o que representa 4% da área total.

O Comando Unificado do incidente considera a previsibilidade de extinção das linhas de fogo nos próximos dias e o SociParques, concessionária que administra o Parque Nacional, prevê que o fechamento do local permaneça até este domingo (4/10).

“O objetivo na APA é debelar os focos existentes evitando o avanço para as áreas naturais sensíveis e ocupações humanas. No Parque Nacional o objetivo é impedir que o incêndio salte o rio Preto e alcance também sua margem esquerda tomando assim novas proporções”, explicou o comando, em boletim informativo. Os combatentes permanecem em campo no período noturno realizando o combate direto.