Vídeo: incêndio atinge vegetação próxima a Torre de TV Digital

TU Thais Umbelino

Incêndio atinge vegetação próxima a Torre de TV Digital - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu ocorrência de um incêndio florestal, na tarde deste sábado (3/10), na região da Torre de TV Digital, entre o Lago Norte e o Paranoá. Até às 19h o monumento de Brasília chegou a ficar totalmente encoberto pela fumaça do incêndio.



Ainda não há informações do que pode ter causado o incêndio. De acordo com a corporação a metragem da área queimada e as informações do combate ao incêndio serão divulgadas na manhã deste domingo (4/10).