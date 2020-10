CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

Homens lavam as janelas do Teatro Nacional, fechado há seis anos. Localizado no Setor Cultural Norte, próximo à Rodoviária, o espaço projetado por Oscar Niemeyer é um marco do Eixo Monumental e o principal equipamento cultural de Brasília.