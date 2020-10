CB Correio Braziliense

(crédito: Editoria de arte)

São Sebastião

Cidade esburacada



O motorista Henrique Vieira, 36 anos, morador de São Sebastião, reclamou que vários pontos da cidade estão esburacados. “É um absurdo completo o descaso que acontece em São Sebastião; para onde se olha há buraco. Os motoristas precisam fazer malabarismo para escapar das crateras”, aponta. “A nossa administração está deixando a desejar com esse problema. Há dois meses, a Rua 18, da Vila Nova, está com buracos, e nada de arrumar”, acrescenta.



A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que máquinas compactadoras novas estão sendo entregues gradativamente às administrações regionais para reforçar no recapeamento. As regiões administrativas têm cronograma próprio para atendimento a essa demanda, e vão empregar os novos equipamentos nas localidades prioritárias.A Novacap destacou que, em 2019, investiu R$ 42.206.293,110 com manutenção de vias. Este ano, foramR$ 17.458.989,787.A Administração de São Sebastião esclareceu que foram utilizadas, neste ano, 967.46 toneladas de massa asfáltica dentro do Programa Buraco Zero. A região administrativa acrescentou que, diante da questão, marcou uma vistoria para esta semana com a empresa terceirizada responsável, no intuito de visitar pontos críticos na região e providenciar o reparo o mais rápido possível.



Guará

Infraestrutura de feira



O comerciante Alan Batista, 42 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da infraestrutura da Feira do Guará. “Como não chove há meses em Brasília, tinha até esquecido da situação do telhado da feira. O problema é que pode molhar a mercadoria de muitos trabalhadores. Há tempo de arrumar, agora depende dos governantes”, diz.



A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) informou que, na última quinta-feira, suas equipes fizeram estudos na Feira do Guará e iniciaram a aplicação do material para impermeabilização do telhado. A intervenção iniciada tem previsão de durar uma semana. A Novacap esclareceu que a aplicação de mil metros lineares de uma manta asfáltica fria aluminizada será suficiente para concluir a impermeabilização nas juntas, aplicar veda-calhas nos parafusos desgastados e desentupir calhas, que estão sujas. O trabalho conta com a colaboração da Administração Regional do Guará. Está previsto para começar em janeiro de 2021 uma reforma mais ampla na feira.