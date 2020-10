Acidente de carro deixa ao menos sete feridos na DF-473

TU Thais Umbelino

(crédito: Divulgação/CBMDF)

A colisão frontal entre dois carros resultou no ferimento de ao menos sete pessoas, entre elas, três crianças e quatro adultos. O acidente aconteceu, na noite deste sábado (3/10), na DF 473, altura do km 3, (região conhecida como “trevo da morte”), em São Sebastião. Ainda não há informações da dinâmica do acidente.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após avaliação dos envolvidos, os mais graves foram transportados ao Hospital Regional do Paranoá (HRPa), devido a disponibilidade de cirurgiões no hospital. Os que possuíam menor gravidade foram encaminhadas ao Hospital de Base (HBDF).

O acidente envolveu um VW/Gol de cor branca e um Fiat/Uno, de cor vermelha. A corporação atendeu a ocorrência às 19h44, com nove viaturas e 35 militares. A via de trânsito ficou completamente interditada nos dois sentidos. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar e a perícia foi acionada.