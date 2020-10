CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB)

Vai ter benção dos animais sim! O anúncio circulou nas redes sociais e animou os devotos de São Francisco de Assis, no Distrito Federal. Por conta das restrições impostas pela pandemia mundial do novo coronavírus, havia dúvida se, neste ano, a tradição da benção dos pets seria mantida. E a decisão dos responsáveis pelo Santuário São Francisco de Assis foi fazer a cerimônia neste domingo (4/10), mas com as devidas medidas de segurança.

São várias alterações no rito religioso. A primeira delas é que as bençãos foram divididas em dois turnos. A primeira ocorreu entre 9h e 10h30. A segunda, será das 5h30 às 16h30. Difernetemente dos anos anteriores, os animais não poderão entrar na nave. A cerimônia está acontecendo na Casa de Formação, no estilo drive-thru. Os donos do pet podem levá-los a pé ou de carro.

Serviço

Quando: Domingo (4/10)

Onde: Santuário São Francisco de Assis, 915 Norte

Horário: Das 9h às 10h30 e das 15h30 às 16h30

Mais informações na secretaria do Santuário: (61) 3347-7039