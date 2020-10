Marido agride a mulher durante festa infantil e é preso em flagrante

CB Correio Braziliense

Um homem de 28 anos acabou preso em flagrante acusado de violência doméstica, injúria e ameaça praticados contra a mulher com quem está casado há nove anos e tem dois filhos. A vítima tem 24 anos e foi agredida durante a festa de aniversário da sobrinha do casal, de 3 anos, em Brazlândia.

De acordo com os investigadores, as agressões ocorreram dentro de um dos quartos da casa, durante uma discussão. Além de estapear a vítima na região do rosto e cabeça, provocando lesões na boca, ombro e pescoço, o homem ameaçou-a de morte. Ela gritou por socorro e foi salva pelos parentes.

A família e a vítima pegaram um carro e dirigiram até a delegacia. O agressor ainda tentou impedir a mulher de registrar o boletim de ocorrência. O irmão da vítima, então, pediu socorro aos policiais civis, que afastaram o homem do local.

Medo

A vítima ainda relutou em sair do veículo para denunciar a agressão. À equipe de plantão, contou chorando o drama vivido nos últimos cinco meses. Disse temer que o registro da ocorrência policial não desse em nada e o marido se vingasse dela. E por acreditar que ele mudaria com o tempo.

O agressor foi preso e a fiança fixada R$ 2 mil. Como não foi paga, o autor dos crimes foi levado para a carceragem da polícia. Se condenado, pode pegar até 4 anos de prisão.

Com informações da Polícia Civil do DF.