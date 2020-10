Bolsonaristas protestam a favor da reeleição de Trump em frente à Embaixada

CB Correio Braziliense

Cerca de 30 bolsonaristas se reuniram em manifestação a favor da reeleição de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O protesto ocorreu na manhã deste domingo (4/10), em frente à Embaixada do país em Brasília. Os presentes usavam blusas com as cores da bandeira brasileira e se organizaram em frente a um carro de som.

De acordo com Renan Sena, organizador do evento, apoiar a reeleição de Donald Trump é importante, pois “há um estreitamento ideológico entre o Brasil e os Estados Unidos". "Além disso, ele é um apoiador do governo Bolsonaro e cumpriu tudo o que se comprometeu realizar em campanha", acrescentou.

Mesmo no calor, a professora Marleide Menezes, de 63 anos, decidiu sair de casa para acompanhar a manifestação. Ela se juntou ao grupo que, em meio ao ato, orou pela saúde de Donald Trump e da primeira-dama, Melania Trump, que foram diagnosticados com covid-19.

“Acredito que a reeleição é de grande importância, porque já cansamos de partidos de esquerda. Esse é o momento da direita em todo o mundo, e é possível ver que, pelas declarações do Joe Biden, nada de bom sairá. Então, é preciso manter o governo (estadunidense) atual, que apoia o liberalismo e o capitalismo”, avalia a moradora do Lago Sul.