Homem morre em acidente de trânsito após bater em árvore em Planaltina

DD Darcianne Diogo

(crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem morreu após colidir com uma uma árvore, na tarde deste domingo (4/10), na BR-020, sentido Sobradinho/Planaltina. A identidade e a idade do rapaz não foram reveladas. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBM-DF) confirmou o óbito.

Segundo informações preliminares da corporação, a vítima teve o crânio esmagado e, por esse motivo, não foi possível identificá-la. Imagem cedida ao Correio mostra o carro do rapaz, um HB 20 preto, capotado na via pública. A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência.

Aguarde mais informações

Colaborou Renato Souza