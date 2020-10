Homem perde controle do carro e veículo colide contra poste em Samambaia Sul

TU Thais Umbelino

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem de 40 anos perdeu o controle do carro e colidiu, na madrugada deste domingo (4/10), com um poste de iluminação pública, na via principal da quadra 310, em Samambaia Sul. Após a batida ele apresentou dores na região lombar e escoriações pelo corpo.

Dois passageiros também se feriram. Uma mulher 38 anos teve cortes na face e hematomas pelo corpo e uma criança de 9 ano teve ferimentos leves no rosto e nos dedos das mãos. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), conscientes, orientadas e estáveis.

O trânsito ficou parcialmente interditado e o local aos cuidados da Polícia Militar. A perícia foi acionada para análise da dinâmica do acidente.