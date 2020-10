Agências do trabalhador têm 709 ofertas nesta segunda: Confira as vagas

CB Correio Braziliense

Os brasilienses que estão procurando trabalho podem aproveitar as oportunidades disponibilizadas pelas agências do trabalhador do Distrito Federal nesta semana. Estão em aberto 709 vagas de emprego, para esta segunda-feira (4/10). Os salários oferecidos variam entre R$ 25 a diária e R$ 1,7 mil, mais benefícios, com espaço para pessoas com ou sem experiência, para níveis médio e fundamental de escolaridade.

O salário mais alto é de R$ 3 mil, oferecido para quem deseja trabalhar como supervisor de manutenção e reparação de veículos leves. As oportunidades também abrangem funções como vendedor (96), motofretista (60), tratorista operador de roçadeira (53), técnico de rede (50), auxiliar técnico eletrônico (50), motorista entregador (45) e açougueiro (43)

Para quem prefere atuar em lanchonetes e padarias, há 36 vagas abertas, entre atendentes, chapistas, cozinheiros, funcionários de padaria e pizzaiolo. Para essas áreas, as remunerações oferecidas vão de R$ 1.045 a R$ 1,5 mil, mais benefícios. Apenas forneiro de padaria não precisa ter experiência.

Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência de escolaridade e de experiência profissional para cada uma das vagas. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui.

Como se inscrever

Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em razão da pandemia de covid-19, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa do DF.

A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar as vagas pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília