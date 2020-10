Polícia Militar prende homem armado que ameaçava pessoas dentro de uma festa

TU Thais Umbelino

(crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar prendeu, na tarde deste domingo (4/10), um homem por porte ilegal de arma. Ele estava em uma festa, na Rua do Mato, na Fercal e, segundo denúncia, ameaçava as pessoas com o revólver.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento de policiais militares do GrupoTático Operacional (Gtop 33). Quando os militares chegaram ao local o indivíduo escondeu a arma em uma camiseta e depois pulou na piscina.



“Quando ele levantou do mergulho a gente já deu voz de prisão”, informou um dos militares que participou da ação. O homem foi conduzido a 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho). Ele possuía passagem por homicídio.

Na residência os militares também apreenderam uma porção de cocaína, dois frascos de lança perfume e uma grande quantia em dinheiro.