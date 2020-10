CB Correio Braziliense

Destaques

Matemática financeira

O Colégio Sigma oferece um minicurso gratuito de Matemática Financeira no canal oficial da escola no YouTube: www.youtube.com/ColegioSigmaDF. Até 10 de outubro, às 15h30, os professores Gabriel Carvalho e Paulo Luiz darão dicas para os jovens se planejarem financeiramente e mostrarão como a matemática financeira é abordada no Enem.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/extensao-presencial/direito/compliance-e-anticorrupcao.

CURSOS

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciistgiles. Facebook: www.facebook.com/stgilesbrasil.

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no YouTube https://www.youtube.com/channel/UCH_ZwYUmBgnMhDzX7e444aA/featured.

De graça

O Senac-DF abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 1.639 vagas em 45 cursos técnicos e de formação inicial e continuada que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site da instituição (df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas) até 6 de outubro ou até o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Pós-graduação

O Centro Universitário Iesb promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações pelo WhatsApp 9 99516249 ou no site https://ead.iesb.br/cursos/pos-graduacao-a-distancia/youtuber.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo, de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

OUTROS

Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos, de até quatro pessoas, para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 9 9244-4047 (WhatsApp).

Restaurantes

Associação Brasileira para Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável (ABPASS), junto com a Sodexo, o Carrefour e a VP Nutrição, com o apoio do Sebrae, realizam em 14 de outubro, às 16h, uma live no Instagram @restaurantesaudavel para lançar a Jornada da saúde dos restaurantes e dos consumidores. A live será direcionada a proprietários, gestores e operadores de restaurantes, com o objetivo de lançar oficialmente o programa e divulgar informações de seu conteúdo, criado para ajudar os restaurantes a superar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Inscrições: contato@abpass.org. Os selecionados receberão um link para iniciar o curso e terão até 60 dias para completar o programa.

Mulheres

As inscrições para a Semana da liberdade 40+ estão abertas. O evento ocorrerá em 5 de outubro, às 21h. O objetivo do evento, on-line e gratuito, é mostrar para as mulheres que é possível se sentir livre dos tabus da idade, para que sejam donas de seus destinos e revolucionem suas vidas, por meio de conteúdos explicativos sobre como vencer as barreiras da mulher após os 40 anos e dominar os efeitos da menopausa. Inscrições: domineamenopausa.com/semana-da-liberdade40/.

Pandemia

A Legião da Boa Vontade organiza evento on-line com participação de cientistas e religiosos para debater os anseios da sociedade frente ao papel da ciência e da religião no contexto da pandemia da covid-19. O encontro ocorrerá em 19 e 20 de outubro, às 20h. A transmissão será feita pelo YouTube, mas é necessário fazer a inscrição para receber o link de acesso no site www.forumespiritoeciencia.org/inscricao/.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do novo coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.

Saúde mental

O Centro Universitário Iesb oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos campus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, Quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia..



Isto é Brasília

crédito: @augustussperlingfotografia/Instagram

A ponte como moldura

A foto compartilhada pelo Instagram com a hashtag #istoebrasiliacb mostra o amanhecer no Lago Paranoá. Como moldura, a bela vista de um pier para a Ponte JK.

Grita geral

crédito: Editoria de arte

Gama

Falta de bom senso

A estudante Talita Vasconcelos, 24 anos, reclamou que várias ruas do Setor Central do Gama estão com fezes de cachorro nas calçadas “O Gama virou céu aberto de esgoto de cocô de cachorro. Nas poucas vezes que caminho na cidade, sempre me deparo com esse problema. Eu sei que isso é mais uma questão de educação dos donos dos bichinhos, mas como essas pessoas não fazem sua parte, a administração deveria cuidar desse transtorno”, comenta. “Seria legal criar campanhas de conscientização de responsabilidade para os donos de pets. Não deve ser algo difícil de fazer e vai ajudar bastante”, propõe.

A Administração Regional do Gama informou que trabalha constantemente na limpeza da cidade. Salientou que há uma força tarefa para o fechamento de lixões na região e, nessa semana, foram isoladas três áreas irregulares para despejo de lixo e resíduos. A RA acrescentou que, além do serviço de limpeza e conservação, tem o compromisso com a conscientização da população. Tendo em vista isso, esclareceram que junto de outros órgãos com a mesma competência, criará campanhas para conscientização e fiscalização para que os tutores de cães recolham os dejetos de seus animais.



Ceilândia

Serviço mal-executado

O marceneiro Diego Felix, 47 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar de um serviço feito próximo do Condomínio Privê, em Ceilândia. “Colocaram um monte de pneu ao redor da pista, para que isso? Ficou horroroso, pode criar focos de mosquito da dengue. Realmente não consigo entender porque fizeram isso”, questiona. Ele complementa: “Não sei se foi a administração da cidade, a Novacap, algum outro órgão, mas não pode ficar assim. O pior é que começaram a colocar os pneus pouco a pouco”, finaliza.

A administração Regional de Ceilândia informou que, recentemente, o local passou por uma limpeza geral com o recolhimento de lixo e entulhos, além de colocar placas advertindo que é proibido o descarte irregular do lixo na área. Apontaram que, mesmo com a sinalização, as pessoas insistem em desrespeitar a orientação e usam o espaço como depósito de entulhos. A RA acrescentou que está mapeando o local para a implementação de um projeto em parceria com a comunidade, onde esses espaços passam por revitalização, como a limpeza e a criação de jardins, assim dando uma ocupação para essas áreas, com já vem ocorrendo em outros espaços de Ceilândia.