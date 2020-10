2020 entre os anos mais quentes

TU Thais Umbelino





O Distrito Federal registrou, ontem, novo recorde de calor do ano. A máxima aferida em Águas Emendadas, Planaltina, foi de 36,7º C. A marca empata com o quarto lugar do ranking das temperaturas mais altas nos últimos 10 anos no DF: em outubro de 2017 houve índice igual, no Gama. Moradores da capital aproveitaram para se refrescar no Lago Paranoá.

Já a umidade relativa do ar mínima no foi de 9% e manteve a capital federal em estado de alerta, com aviso registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de grande perigo. Essa condição, segundo o meteorologista do instituto Mamedes Luiz Melo, é causada devido à ausência de chuvas — o último registro foi em 21 de setembro.

Ele reforça que os próximos dias deverão ser ainda mais quentes, em razão da permanência de uma onda de calor na região Centro-Oeste. “A tendência para semana esta semana é de que a temperatura aumente ainda mais, com aproximação de chuvas apenas no fim da segunda semana do mês”, prevê Mamedes.

A umidade do ar mais baixa provoca um ressecamento nas mucosas do corpo, o que pode ocasionar olhos irritados e maior dificuldade de respirar, segundo a médica Firma Amelia Lucena. E as consequências na saúde aumentam com as queimadas. “O ar fica cheio de fuligem e de partículas que, quando inspiradas, pioram as doenças respiratórias, como rinite, asma e bronquite”, afirma.

Por isso, durante o período de seca, a clínica geral recomenda bastante ingestão de líquidos, principalmente para crianças e idosos, como o objetivo de evitar desidratação. Outros cuidados necessários são o uso do protetor solar e a menor exposição ao sol, principalmente nos horários de pico — entre as 10h e as 16h. “Além disso, aconselha-se o uso de bonés ou chapéus, roupas leves e uma alimentação mais leve e em menor quantidade”, aconselha Firma.