Mutirão vai realizar cirurgias em 35 pacientes de câncer de mama

Parte das cirurgias eletivas estavam suspensas desde o início da pandemia - (crédito: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Para acabar com a espera de 35 mulheres que aguardam na fila para remoção de câncer de mama, a Secretaria de Saúde vai promover, ao longo de todo mês de outubro, um mutirão de cirurgias no Hospital de Base, que é referência em oncologia.

Essas pacientes, cadastradas na Central de Regulação (CRDF), já fizeram tratamento com rádio e quimioterapia, e agora precisam passar pelas operações. Entre essas, 20 mulheres também farão a reconstrução mamária. Outras 80 pacientes com câncer ginecológico ou que apresentam doenças relacionadas ao nariz, garganta e ouvidos também serão atendidas pela força-tarefa de 50 profissionais.

Com a pandemia do novo coronavírus, muitas cirurgias eletivas foram canceladas na rede pública para que os esforços estivessem voltados para os atendimentos de urgência e emergência relacionados à covid-19. No entanto, a medida excluía procedimentos oncológicos.

Apesar disso, houve o aumento na fila por cirurgias desse tipo. Segundo a Secretaria de Saúde, as ações concentradas, como os mutirões, são necessárias para atender a essa demanda. Com isso, entre julho e setembro, 30 operações de câncer de mama e 30 cirurgias de ginecologia oncológica foram feitas nos hospitais públicos do Distrito Federal.

Na ação do Outubro Rosa, os profissionais de saúde vão trabalhar em salas cirúrgicas do Hospital de Base das 7h às 23h, todos os dias, inclusive nos fins de semana.