Começa a jornada de vacinação contra a poliomielite no DF

CB Correio Braziliense

Crianças de até 5 anos devem ser vacinadas: campanha também vai atualizar as carteiras de vacinação - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Atenção mamães, papais e responsáveis pore crianças menores de 5 anos: a partir desta segunda-feira (5/10), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) abriu a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação, para atualização da caderneta de vacinação.

A SES informou que todas as 135 salas de vacinação do Distrito Federal vão ofertar a vacina contra a poliomielite. As Campanhas seguem até 30 de outubro. A Secretaria ressalta que é importante que os pais ou responsáveis levem as crianças para vacinar, mesmo com a pandemia da covid-19.

De acordo com a Secretaria de Saúde, todas as unidades básicas de saúde (UBSs) estão preparadas para receber a população com estratégias específicas para manter o distanciamento entre os pacientes, além das medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus. O uso da máscara de proteção facial é obrigatório, tirando apenas na hora da vacinação.

Com foco na imunização contra poliomielite de mais de 11,2 milhões de crianças de 1 a 5 anos, um outro objetivo é, também, aproveitar para atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos.

Com informações da Secretaria de Saúde