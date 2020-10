Final de semana no DF é marcado por incêndios

AM Ana Maria da Silva*

Incêndio atingiu vegetação próxima à Torre de TV Digital - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) divulgou o balanço dos incêndios na capital durante o final de semana. Segundo o órgão, foram 175 chamados para incêndios em vegetação, somando uma área queimada de 280 hectares.



No último sábado (3/10), a corporação teve 90 chamados e uma área queimada de 208 hectares. O quartel de São Sebastião atendeu doze ocorrências. A maior área devastada foi em Ceilândia, que totalizou 77 hectares.

No domingo, (4/10), foram 85 chamados e uma área queimada de 489 hectares. Gama e Sobradinho atenderam, cada um, a dezesseis ocorrências. A maior área queimada foi em Brazlândia, totalizando 291 hectares.

De acordo com o CBMDF, desde o início do ano foram atendidas sete mil e duas ocorrências, com uma área queimada de 20.680 hectares. “Solicitamos a todos que não queimem o lixo nem os restos de podas, não façam fogueiras em área de vegetação, apaguem adequadamente os cigarros e não os lancem pela janela do carro - usem a lixeira”, ressalta o órgão em nota.