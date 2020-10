Projeto social nascido na pandemia entrega comida, roupas e alegria

AR Alan Rios

Ações lúdicas também divertem crianças em situação de vulnerabilidade - (crédito: Divulgação)

Um projeto de moradores do Distrito Federal tem levado alimentos, roupas, brinquedos e atividades lúdicas à pessoas em situação de rua na capital. As ações começaram durante a pandemia, quando a situação de famílias que viviam acampadas entre a L2 e L4 Sul sensibilizou um grupo de pessoas.

“Eu estava passando por ali parecendo uma astronauta com roupa, bota, capuz, máscara, depois de ir ao mercado. Vi que tinha crianças, bebês morando na rua. Parei e deixei algumas compras com eles. A primeira coisa que disseram que estavam precisando era comida, porque estavam com fome”, lembra a professora Gabriela Pimenta, 36 anos.

Ela conta que foi difícil encarar aquela realidade quando a ordem do momento era o “fique em casa”. “Fiz um post nas redes sociais para ajudar mais e conseguir auxílio grande de doações, de dinheiro, roupa, comida, cesta básica”, conta. A partir de então, a iniciativa começou a ganhar vida e ampliar.

A ação hoje é chamada de Projeto Grãozinho e conta com pontos de coleta de doações pelo DF e uma rede de voluntários que já participou de alguma forma das intervenções. “Começamos a fazer isso a cada duas semanas, indo aos locais pegar as coisas e entregando a pessoas de Taguatinga, Areal, São Sebastião e outras regiões”.

Para doar, basta se informar pelo Instagram do projeto sobre os canais de comunicação, as contas para depósito de valores e as próximas ações. Desde o começo, a iniciativa já conseguiu, além das doações, levar atividades lúdicas com brincadeiras, promover noites de sopa, auxiliar no acesso médico para um tratamento em específico e mais.