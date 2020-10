Covid-19: DF registra 195.967 casos e 3.346 mortes pela doença

TU Thais Umbelino

(crédito: Cristiano Costa/Sesc-DF/Divulgação)

O Distrito Federal notificou, até as 18h desta segunda-feira (5/10), 195.967 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo que em 24 horas foram registrados mais 554 novos casos. Do total, 185.618 são de pessoas recuperadas.



Já o registro de vítimas pela doença chegou a 3.346, ou seja, 1,7% dos infectados morreram. Deste número,3.074 são moradores do Distrito Federal e 272 residentes de outros estados. Apenas nesta segunda, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica notificou 21 óbitos, entre o período de 6 de setembro e 5 de outubro.

Segundo dados da pasta, 54% dos infectados são mulheres (105.895) e 46% homens (90.072). Apesar de maioria, o sexo feminino apresenta menor incidência de morte: são 1.960 casos contra 3.346 vítimas do sexo masculino. Do total de confirmados, a maior parte representa as faixas etárias de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. Porém, a taxa de mortalidade é maior entre pessoas com 80 anos ou mais.

Entre as comorbidades mais comuns estão cardiopatias, seguida de distúrbios metabólicos e de doenças respiratórias. Ceilândia é a região administrativa com mais casos (24.138) e mortes (604). Em seguida, vem Taguatinga (16.193 diagnósticos e 344 óbitos) e o Plano Piloto (15.447 infectados e 225 mortes).