Menino de 10 anos morre em incêndio

SS SAMARA SCHWINGEL - JÉSSICA EUFRÁSIO

(crédito: Samara Schwingel/CB/D.A Press)

Um incêndio na Rua Hugo Lobo, em Planaltina (DF), resultou na morte de uma criança, na manhã de ontem. Leonardo Barbosa, 10 anos, estava na casa da avó materna, a pastora Maria das Graças Barbosa, 70, quando as chamas começaram. A mãe dele, Luzinete Costa Silva, 49, também estava no imóvel, foi socorrida e levada para o hospital, com queimaduras. O incidente mobilizou 25 militares de dois batalhões do Corpo de Bombeiros. As equipes conseguiram entrar na residência e resgatar o menino, mas, ele estava sem vida.

Leonardo morava na Cidade Ocidental (GO) com a mãe. Os dois tinham ido visitar Maria das Graças em Planaltina. A pastora não estava com eles na hora do acidente, ela fazia visitas missionárias na região e correu para casa ao receber a notícia. “Ligaram informando sobre a tragédia. Triste é ver minha filha sofrendo e perder o neto. Não estou pensando na casa. Estou pensando em como vai ser a vida daqui para a frente sem ele. Eles sempre vinham para cá, éramos muito unidos”, lamentou Maria das Graças.

Resgate

Com quatro cômodos, o imóvel de alvenaria ficou completamente em cinzas. Kléber Lopes, 40, um dos moradores da rua, tentou ajudar a família. Acompanhado de outros vizinhos, ele conseguiu quebrar o portão e tirar Luzinete da casa. Ela deu entrada no Hospital Regional de Planaltina (HRPl) consciente e orientada, com queimaduras nos braços, nas pernas e no tórax. “Chegamos a jogar água na residência com baldes e mangueiras, mas não adiantou muito”, contou Kléber.

À tarde, uma equipe da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) visitou o local para investigar as circunstâncias que provocaram o fogo. Maria das Graças acredita que a criança possa ter causado o incêndio sem querer, pois o menino “gostava de brincar com fogo”. O Correio tentou contato com o delegado responsável pelas investigações, mas não teve retorno até o fechamento desta edição. Além do caso de Planaltina, o Corpo de Bombeiros atendeu, ontem, outros seis chamados relacionados a incêndios em edificações. Os demais não deixaram feridos.