Mega-Sena acumulada: confira dicas de como investir o prêmio

CB Correio Braziliense

Estimativa para o próximo prêmio é de R$ 22 milhões - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez, pois nenhum apostador acertou as seis dezenas. Com isso, a estimativa para o próximo concurso é de R$ 22 milhões. O sorteio ocorre neste sábado (23/11), às 20h. Para os futuros ganhadores, o economista César Bergo, presidente do Conselho de Economia do DF, dá dicas de como lidar com a bolada.

O especialista explica que o primeiro passo a ser tomado por aqueles que levarem a bolada para casa é planejamento. “É preciso colocar no papel o que vai ser gasto, o que será destinado para ajudar pessoas, pois vão aparecer muitas pedindo dinheiro. Mas, acima de tudo, é preciso disciplina”, reforça. Após avaliar o que precisará ser pago, César ressalta a necessidade de investimento. “Nesse primeiro momento, a pessoa que ganha tem toda a euforia, a alegria, mas é preciso pensar de maneira racional para que o dinheiro não desapareça”, completa.

A regra básica para não gastar o dinheiro de forma exacerbada é criar alternativas de impedimento, conforme explica o economista. Primeiro, deve-se investir em algo que exija certa carência. Temos, no mercado, coisas como Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e Imobiliário (LCI), que os bancos negociam e determinam algum tipo de carência para que a pessoa permaneça com o dinheiro lá”, cita. “Os recursos devem estar investidos em ativos que permitam o saque imediato ou, até mesmo, um prazo razoável diante do horizonte de tempo traçado pela pessoa vencedora", explica César.

“Tenham muita cautela, mantenha distância dos aproveitadores e a discrição. Não se fala pra todo mundo que ganhou essa bolada na loteria, porque vão aparecer muitos interessados”, adverte César. Além disso, o especialista reforça os cuidados com golpes. “À medida que for fazendo investimentos, ela passa a ter sua vida mais tranquila e garante, assim, a sua aposentadoria”, diz.

Último sorteio

No último sorteio, que aconteceu na terça-feira (20/1), 75 apostas ganharam na quina, sendo duas do Distrito Federal. Um dos jogos faturou R$ 65 mil, enquanto o outro, ganhou R$ 32 mil. No Brasil, 75 jogos acertaram a quina.

Além disso, o DF teve 130 apostas premiadas que fizeram a quadra da Mega-Sena, inclusos jogos simples e de bolão. No total nacional, 4.701 apostas acertaram quatro das seis dezenas e cada uma faturou R$ 745,02. Os números sorteados no concurso nº2.336 podem ser conferidos no site da Caixa. A arrecadação total do concurso chegou a R$ 42.522.736,50.

Para as pessoas que costumam ou pretendem fazer seus jogos pela internet, é preciso ter alguns cuidados na hora de apostar. Confira como jogar on-line.

Para jogar on-line

Somente pessoas maiores de 18 anos com CPF podem se cadastrar nas Loterias Online. Para apostar, é preciso fazer um cadastro e possuir cartão de crédito. Dois passos são necessários: informar seus dados pessoais e depois fazer a validação do token de cadastramento, encaminhado para o e-mail. A senha deve ser cadastrada com 6 números.

Uma dica da Caixa é que o salvamento de senhas não seja feito, pois é a palavra-chave o que garante sua identidade no portal, controlando suas apostas e eventuais premiações. Caso não se lembre da senha, basta clicar em acessar e acionar a opção "Esqueci minha senha" no Login CAIXA. Depois siga os passos do e-mail enviado.

No Loterias Online, o apostador pode efetivar as apostas de, no mínimo R$ 31,50, e, no máximo R$ 945 por dia. O portal recebe as apostas por 24h. Mas é preciso ter atenção com o horário de fechamento do concurso, que é o mesmo praticado nas Casas Lotéricas (1h antes dos sorteios).

As apostas on-line são feitas como se fossem no volante de papel. O jogador vai selecionar os números em um volante virtual e depois colocá-los no carrinho de apostas. Vale lembrar que o portal não comercializa o bolão.

Outro fator importante é que não se pode fazer jogos para outras pessoas no Loterias Online. As apostas estão vinculadas ao CPF do cadastro e o pagamento de eventual prêmio também.

É possível visualizar as apostas do carrinho, com detalhamento individual, assim como o valor total do carrinho. Será solicitado um Cartão de Crédito válido para processar o pagamento via Mercado Pago.

Caso ganhe algum prêmio, é preciso imprimir o comprovante de aposta e geração do Código de Resgate (que deve ser memorizado) e ir até a lotérica de preferência, onde serão digitados CPF e código gerado.

Para excluir seu cadastro, ligue para: 3004 1104 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 726 0104 (demais regiões).