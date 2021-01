DF precisa de mais 20 mil doses de vacina para imunizar profissionais da saúde

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal recebeu 20 mil doses a menos do que o necessário para suprir a demanda de profissionais da saúde do Distrito Federal. Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, profissionais deixaram de entrar no cálculo feito pelo Ministério da Saúde para esta primeira fase de vacinação.

Inicialmente, a pasta informou que faltavam 40 mil doses. Entretanto, a informação foi corrigida pela assessoria de comunicação e o número atualizado para 20 mil.

Segundo Okumoto, o caso já está sendo tratado com o governo federal. “Já estivemos em reunião para resolver esta demanda”, disse.

O secretário esteve presente na inauguração do Hospital de Campanha de Ceilândia na manhã desta quinta-feira (21/1).

Hospital de campanha

Inicialmente, o hospital vai atender apenas pacientes com coronavírus, considerando que Ceilândia é a região administrativa com mais casos da doença no DF. Serão 60 leitos, sendo 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 40 de enfermaria. Dezenova pacientes chegaram no fim desta quarta-feira e estão em tratamento na enfermaria da unidade. A UTI segue sem pacientes.

Após a pandemia, o GDF estuda dar outra destinação ao local. Uma das ideias é transformá-lo em um hospital materno-infantil. A decisão será tomada depois que for concluído um parecer técnico sobre a nova destinação.