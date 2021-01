Ibaneis deve acompanhar o jogo entre Palmeiras e Flamengo no Mané Garrincha

SS Samara Schwingel

Declaradamente flamenguista, o chefe do Buriti deverá comparecer ao estádio - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), deve assistir ao jogo entre Flamengo e Palmeiras, marcado para as 19h desta quinta-feira (21/1). A partida, que vale pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro (Brasileirão), será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Ibaneis foi convidado pela Confederação Brasileira de Futebol, assim como o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que também é aguardado na partida. O chefe do Palácio do Buriti é declaradamente flamenguista, enquanto o chefe do Executivo nacional torce para o Palmeiras.

Flamengo e Palmeiras

Cinco anos depois de uma briga generalizada na arquibancada do Mané Garrincha entre torcidas organizadas, Flamengo e Palmeiras voltam a duelar na principal arena da capital do país. Em cumprimento aos protocolos da pandemia, o clássico nacional será com portões fechados.

O jogo será transmitido pelo Premiere. As delegações de cada time chegaram em Brasília entre terça-feira (19/1) e quarta-feira (20/1).