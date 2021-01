DD Darcianne Diogo

A mulher vai responder por porte ilegal de arma de fogo - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma jovem de 27 anos foi presa por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) após ser flagrada carregando uma espingarda de fabricação turca dentro do carro. A prisão ocorreu na noite desta quarta-feira (20/1), na DF 290, no Gama.

O armamento estava no banco traseiro do veículo. Aos policiais, a suspeita alegou que a espingarda pertencia ao pai, que mora em Minas Gerais. No entanto, ela não apresentou nenhum documento que comprovasse a posse e nem o porte do armamento.

A mulher estava acompanhada do marido no momento da abordagem. O homem foi liberado e ela foi encaminhada à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde responderá por porte ilegal de arma de fogo.