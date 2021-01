Jovem de 26 anos morre baleado na entrada de casa, em Planaltina

DD Darcianne Diogo

Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (21/1), em uma chácara na DF 128, próximo ao posto de combustível Lazarte, em Planaltina. Paulo Matheus Araujo Elias da Silva foi encontrado caído dentro do lote no qual morava, próximo ao portão de entrada. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) atendeu a ocorrência com oito militares e duas viaturas. Ao chegaram ao endereço, constataram que o jovem estava morto. Segundo a corporação, a vítima apresentava marcas de tiros na região do tórax, cabeça e membro superiores. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou encarregada dos cuidados do local.

Prisão



Em menos de seis horas, policiais civis da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) prenderam um jovem de 25 anos acusado de matar Paulo Matheus. Após diligências investigativas, os policiais identificaram e prenderam o autor. Inicialmente, ele negou participação no homicídio. Confrontado pelos policiais, o rapaz confessou o crime, afirmando que tinha uma rixa com a vítima e que Matheus teria o tentado matar no começo do ano. Segundo o delegado-chefe da 16ª DP, Diogo Cavalcante, as investigações seguem para identificar se houve a participação de outra pessoa no assassinato.

Em áudio obtido pelo Correio, o autor chega a dizer que “deu o recado”. “A partir de 00h de hoje, se esses caras estiverem pisando aqui em Planaltina, esses caras estão mortos. Estão pegos. Já passei inúmeras vezes na porta desses maloqueiros [...]. Meu prazo foi estendido até o dia de hoje. Se estiver pisando em Planaltina, vai ser pego. Eu vou atrás de cobrar [...]. Enquanto estiver respirando o mesmo ar que eu, pode ter certeza que está em perigo”.