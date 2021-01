Suspeitos de torturarem dois adolescentes em Sobradinho são apreendidos

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/PCDF)

Policiais da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) prenderam suspeitos de assaltar e torturar dois adolescentes no interior do Parque Jequitibá de Sobradinho. O crime aconteceu em 2 de janeiro. De acordo com informações da delegacia, eles foram atraídos com a promessa de usarem drogas em uma área afastada do parque e, em certo ponto da trilha, foram abordados por dois indivíduos, que anunciaram um assalto e agrediram os dois com extrema violência.

O rapaz foi jogado em um córrego, apedrejado e, em seguida, amarrado a uma árvore. A menina foi levada para dentro da mata pelos autores, onde foi estuprada e teve o cabelo queimado. Ela também foi presa em uma árvore. Os jovens ficaram presos por quatro horas e conseguiram fugir pela mata, após um momento de distração dos criminosos.

A delegada 13ª DP, Ágata Natasha Braga, explica como os autores foram identificados. “Primeiro, contamos com as próprias vítimas, que forneceram características físicas e com uma denúncia anônima. Depois disso, eles foram reconhecidos pelos adolescentes”, explica.

Nesta quinta-feira (21/1), a polícia cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um dos autores. O indivíduo também foi reconhecido pela vítima como sendo aquele que abusou sexualmente dela. O outro envolvido no crime é um adolescente de 14 anos, que foi encaminhado à Delegacia da Criança e Adolescente (DCA) para as providências cabíveis.