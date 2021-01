Saque do DF Sem Miséria está liberado; programa paga mais de R$ 9 milhões

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As famílias em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal podem fazer o saque do benefício do programa DF Sem Miséria, que começou a ser pago nesta quarta-feira (20/1). Ao todo, 67.288 núcleos familiares são assistidos pelo programa, que pagou R$ 9.089.080 em janeiro deste ano.



O Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, garantiu a continuidade do programa mesmo durante o período de enfrentamento da pandemia da covid-19. O Distrito Federal conta, atualmente, com 161.570 famílias no Cadastro Único. Desse total, 83.665 recebem o Bolsa Família e 67.289 também têm direito ao DF Sem Miséria.



Adicional ao Bolsa Família

O DF Sem Miséria é auxílio do GDF adicional ao programa Bolsa Família, do governo federal, que tem como objetivo adequar os valores recebidos ao custo de vida na capital federal. Têm direito as famílias residentes no DF que, após o receber os benefícios de transferência de renda, apresentarem renda per capita inferior a R$ 140. É preciso ainda estarem inscritas no Cadastro Único.



Os valores suplementados podem variar de R$ 20 a R$ 960, conforme composição e renda de cada família, até que a renda familiar, somada aos valores recebidos pelo Bolsa Família, alcance os R$ 140 per capita.