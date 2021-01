CB Correio Braziliense

Destaques

Terapeuta Homeopata

A organização Caminhos Alternativos está com as inscrições abertas para o curso de formação terapeuta homeopata, que terá início amanhã. Com mais de 30 anos de experiência com a homeopatia, Milton Bezerra vem dando ênfase, nos últimos 10 anos, à aplicação da psicossomática como ferramenta de auxílio no processo de cura e de autoconhecimento. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone: (61) 98502-2026; pelo site caminhosalternativos.org; ou por email contato@caminhosalternativos.org.



Mágica e ilusionismo

Em 24 de janeiro, das 16h às 18h, a praça Rosa dos Ventos do Pier 21 será palco de duas apresentações do mágico Landim (Luís Carlos Oliveira de Araújo). O espetáculo Mágica e Ilusionismo é uma vivência cultural, artística e recreativa, voltado para crianças e adultos. O humor é um dos principais diferenciais das apresentações do artista. O show reúne números clássicos de truques de mágica. Entrada franca — sujeito a lotação. Para mais informações, telefone: (61) 3251-2121. Estacionamento gratuito na garagem coberta do Pier 21, de segunda a sábado, 11h às 15h.



CURSOS

Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos em agronegócio e em fruticultura, na modalidade a distância. As vagas prioritárias são destinadas ao público rural, e o diploma é válido nacionalmente. No Distrito Federal, são 125 vagas. Os interessados em se candidatar precisam ter concluído o ensino médio e podem se inscrever até 27 de janeiro pelo site etec.senar.org.br.

Capoterapia

O Instituto Brasileiro de Capoterapia está com vagas gratuitas para o programa Capoterapia em Casa. A atividade trata-se de uma terapia psicomotora direcionada a um público diversificado — com atenção maior a pessoas com mais de 55 anos — e usa de elementos rítmicos percussivos da capoeira. O trabalho das sessões ocorre de maneira adaptada, pela internet. Inscrições: 3475-2511. Informações: capoterapia.com.br/portal.

Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.

YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy lança o curso rápido YouTube, câmera e ação, para ajudar crianças e jovens a conhecer melhor a ferramenta e seus recursos. O curso vai ensinar sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos também aprendem sobre a navegação online consciente e dicas de segurança na plataforma. Inscrições: www.codebuddy.com.br/cursos/cursos-rapidos/.

Idiomas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece cursos on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 60 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Línguas

A Bravo Escola Internacional de Línguas oferece aulas de idiomas, individuais ou em grupo, intensivas para viagens e voltadas para conversação, leitura ou escrita. O curso conta com professores qualificados e nativos em inglês, francês, espanhol e italiano. As aulas são direcionadas de acordo com a necessidade do aluno, e há oferta de turmas na modalidade de ensino a distância. Horários: manhã, tarde e noite. Informações: 3274-1137 ou pelo WhatsApp 9 8115-0039.

Novos avós

Os avós com mais de 35 anos poderão participar do curso dos Avós on-line, promovido pela Maternidade Brasília. A intenção é atualizar os avós no que há de mais moderno para ajudar papais e mamães de primeira viagem ou que queiram participar mais ativamente da chegada do netinho. As aulas ocorrem em 28 de janeiro, das 8h às 13h. Inscrições gratuitas pelo link: bit.ly/3nol1nz.

Pós-graduação

O Centro Universitário Iesb promove curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional. O conteúdo direciona-se a quem deseja conhecer e aprofundar os conhecimentos nas plataformas audiovisuais como ferramentas para negócios e entretenimento, bem como para profissionais das áreas de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas ou outras correlatas. O curso tem duração de 15 meses e, como pré-requisito, é necessário ter graduação no ensino superior, em curso de qualquer área reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Inscrições e informações pelo WhatsApp 9 9951-6249 ou pelo site www.iesb.br/pos/curso/youtuber-remoto-.

Saúde

O curso gratuito Saúde física e mental na internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede a esses dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/saude-fisica-e-mental-na-internet.

Vendas

O curso Ações eficazes em vendas, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), visa promover o aperfeiçoamento de profissionais do comércio. As aulas oferecem conteúdos sobre práticas eficazes no fluxo de venda e na negociação com clientes. Valor: R$ 86,42. Informações: www.ead.senac.br/cursos-livres/acoes-eficazes-em-vendas.



OUTROS

Cinema

A mostra Mel Brooks — Banzé no Cinema está em cartaz no Cinema do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília até 31 de janeiro, com entrada franca. Trata-se de uma rara oportunidade de presenciar a mais abrangente retrospectiva do multitalentoso artista. A mostra chega a Brasília para abrir a programação de Cinema do CCBB em 2021. Os ingressos gratuitos serão disponibilizados no app ou site da Eventim no dia da sessão, a partir das 9h. São permitidos até dois ingressos por CPF.

Cultura

O projeto Quilombo da Liberdade Live promove 10 eventos artísticos até 6 de abril. As apresentações terão o grupo de capoeira Grito de Liberdade como anfitrião, para estabelecer diálogos com coletivos tradicionais de cultura popular e urbana do Distrito Federal como circo, folclore, dança negra, rap, reggae, hip-hop e outros segmentos que fazem intercâmbio com a história da cultura negra e da capoeira. Acompanhe pelo link: tinyurl.com/MestreCobra1.

Design

O Instituto Federal de Brasília (IFB) realiza a exposição Mobiliário moderno e contemporâneo: dois momentos do design de móveis da capital. São cerca de 23 peças e móveis modernos das décadas de 1960 a 1970 e, de design contemporâneo do período de 2000, restaurados pelos estudantes do IFB, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A mostra ficará no Museu da República até fevereiro. Local: Galeria Acervo — Museu da República. Visitação: sextas, sábados e domingos das 10h às 16h.

Emagrecimento

De 26 a 29 de janeiro, o Centro Terapêutico Máximo Ravenna promove o primeiro SPA Indoor do ano. É a oportunidade de conhecer profundamente os benefícios do método Ravenna sem sair de casa, com todo o apoio profissional necessário. São quatro dias de imersão, com atividades físicas, oficinas gourmet, atividades de autoconhecimento e muito mais. Para informações e inscrições, basta acessar https://www.metodoravenna.com.br/spa-week-2/.

Espaço para exposição

Para incentivar a arte brasiliense, o Nobre SoS Coworking conta com quatro expositores de 120 cm x 7 cm de largura que une empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural. Para expor, é necessário informar sobre as obras previamente. A exposição das ilustrações, quadros e gravuras é gratuita. Mais informações: WhatsApp (61) 9 9372-3876. Local: SCRN 702703, Bloco G, lojas 46 e 47 — Asa Norte. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h; e aos sábados das 9h às 13h.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Multicultural

Projetada por Oscar Niemeyer e uma das estruturas que integram o Complexo Cultural da República, a Biblioteca Nacional de Brasília foi inaugurada em 2008. Antes da pandemia, a área externa era usada como palco de inúmeros eventos artísticos e multiculturais.

Grita geral

crédito: Pacifico/CB/D.A Press

SAMAMBAIA

ATRASO NO DF SEM MISÉRIA

A dona de casa Alba Oliveira, 30 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar do atraso do pagamento do programa DF Sem Miséria. “Eu não recebi, até hoje, o pagamento referente ao mês de outubro. Eles avisaram, na época, que houve um problema na Caixa, mas algumas pessoas receberam, e eu ainda não”, contou a moradora de Samambaia.

» A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes) informou que está em apuração técnica com a Caixa Econômica Federal para identificar qual foi o problema. “Estamos aguardando um retorno da Caixa, em Brasília, sobre o status do crédito e do saque do benefício da usuária para saber, exatamente, como está a situação dela”, afirmou a pasta. A Caixa Econômica Federal informou ao Correio que o crédito da beneficiária está liberado e disponível para saque até 27 de janeiro.

ASA NORTE

ESTACIONAMENTO DE VIATURA

O morador da Asa Norte Luiz Gonçalves, de 67 anos, entrou em contato com o Correio para questionar o motivo de uma viatura da Polícia Militar estar estacionada em local irregular na Entrequadra 310/311 Norte, ao lado da loja da Honda. “Os nossos diligentes policiais estacionaram a viatura em local proibido e foram comer açaí na loja ao lado. É uma situação absurda os policiais agir em desacordo com o Art. 193 do Código Nacional de Trânsito (transitar e estacionar veículo em marcas de canalização é infração gravíssima), o qual eles têm que fazer cumprir, mas têm que cumprir também para dar exemplo”, protestou consultor de orçamentos.

» A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) respondeu que a viatura deve sempre ficar próximo ao campo de visão do policial, pois havendo acionamento para ocorrência, o deslocamento é feito de forma rápida. “Destacamos que a Polícia Militar pode realizar pontos de demonstração, quando uma viatura fica parada em um local específico, a fim de dar visibilidade e ostensividade na região. Além disso, há itens de segurança na viatura”, explicou a corporação.

Desligamentos programados de energia

PLANALTINA

Bica do DER: Gleba E, chácaras 4 a 16, das 8h às 13h.

TAGUATINGA

Núcleo Rural Taguatinga: QSC 19, chácaras 28, 28-A, 28-B, 29, 30, das 9h às 16h30.

VICENTE PIRES

Colônia Agrícola Vicente Pires: Chácara 135/2, lotes 1 a 35/2, das 9h às 13h30. Rua 3, Chácara 28, lotes 1 a 45, das 15h30 às 17h30.