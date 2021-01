Eixo capital

CB Correio Braziliense

A vez dos idosos

Quando os idosos começarão a ser vacinados contra covid-19? Parcela da população mais atingida pelo novo coronavírus, os senhores e senhoras da terceira idade estão ansiosos pelo início da imunização. Segundo boletim da Secretaria de Saúde, de cada quatro mortes por covid-19, três têm mais de 60 anos. Metade (53%) está acima de 70 anos. Não há dúvida de que são os mais frágeis contra a doença. A Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa (Projid) requisitou à Secretaria de Saúde do DF que encaminhe o plano de vacinação dos idosos no DF. O Ministério Público do DF quer saber em qual momento serão incluídos os idosos maiores e menores de 75 anos e qual a previsão para o início da imunização. Também requisita que o GDF pense em medidas que facilitem a vacinação, como sistema drive-thru ou em domicílio, no caso daqueles que estejam acamados ou que possuam algum tipo de deficiência.

Um lugar entre as prioridades

Mais uma categoria cobra prioridade na vacinação contra covid-19: os profissionais do serviço social que atuam no combate à covid-19 no Plano de Vacinação.

Em casa

Rolou, ontem, um rumor de que o governador Ibaneis Rocha (MDB) iria ao Mané Garrincha ao lado do presidente Jair Bolsonaro assistir à partida entre Flamengo e Palmeiras. Ibaneis não quis pisar na bola. Em meio à pandemia, não é hora de atiçar a torcida adversária. Assistiu ao jogo em casa.

Enigma

A coluna perguntou ao governador Ibaneis Rocha se poderia apostar que ele seria vice na chapa à reeleição de Jair Bolsonaro à Presidência da República, numa eventual aliança com o MDB. A resposta do governador do DF foi enigmática: “Adoro Brasília e amo o Brasil”. Mas pessoas próximas acreditam que Ibaneis não tem perfil para ser vice.

Mais cartel?

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Câmara Legislativa, o deputado Chico Vigilante (PT) entrou com uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para contestar os preços abusivos dos combustíveis no Distrito Federal, com indícios de combinação de preços e formação de cartel. A representação foi endereçada ao presidente do órgão, Alexandre Barreto de Souza. O litro da gasolina está sendo vendido acima de R$ 5 em muitos postos. “A verdade é que o cartel se reagrupou”, acredita o deputado. A justificativa para os reajustes é sempre o aumento nas refinarias da Petrobras. O cartel foi investigado na CPI dos Combustíveis e na Operação Dubai, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Só Papos

“80% da população do DF deverá ser imunizada contra a covid-19 até dezembro. O Brasil é o principal país em número e expertise de vacinação em todo o planeta”

Secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto

“Há necessidade de o GDF estabelecer urgentemente um ‘plano B’ de busca própria pelas vacinas. Se esperar pelo governo (Bolsonaro), a gente pode viver uma descontinuidade da vacinação”

Deputado distrital Fábio Félix (PSol)

Comércio aberto no carnaval

Durante o carnaval, o comércio de entrequadras e de shoppings do DF funcionará no sábado, no domingo e na segunda-feira. Só fechará na terça por ser o Dia do Comerciário. Na quarta-feira de Cinzas, abrirá normalmente, sem a manhã de descanso pelos dias de folia. A informação é do presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), Edson de Castro. Ele acredita que, como o carnaval de fevereiro foi cancelado por conta da pandemia, os consumidores terão mais tempo e vontade para gastar dinheiro.

A pergunta que não quer calar….

A disputa política vai atrapalhar a imunização da população do DF?