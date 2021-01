Brasilienses sonham com o prêmio de R$ 22 milhões da Mega-Sena

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Mais uma oportunidade de levar uma bolada de dinheiro para casa surgiu. Nenhum apostador acertou as seis dezenas, e o prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez. A estimativa para o próximo concurso é de R$ 22 milhões. O sorteio ocorre amanhã, às 20h, e levou os brasilienses a tentar a sorte.

É o caso do agropecuarista Raimundo Almeida, 60 anos. O morador de Planaltina conta que costuma fazer uma fezinha toda semana. “Só ganha quem joga, então, procuro sempre fazer um pouquinho. Quando está acumulada, eu faço bolão, mas quando não, faço jogos simples”, diz. Para ele, manter o otimismo é fundamental para conquistar a bolada. “Eu acredito que a gente tem que ficar sempre persistindo para ter algum resultado. Se você largar a mão, não vai fazer diferença para ninguém, mas também não vai ganhar”, argumenta.

Caso ganhe, Raimundo planeja ampliar seu empreendimento. “Nós temos uma área rural aqui, e cultivamos diversas coisas. Minha esposa é especialista em orquídea. Então, eu investiria em melhorar a área que tenho. Férias, praia é tudo secundário. Quero melhorar o que já tenho”, detalha o agropecuarista.

É possível fazer as apostas até as 19h, nas casas lotéricas e no site das Loterias Caixa. A transmissão do concurso nº 2.337 ocorre ao vivo no canal da Caixa no YouTube, no site do Correio e na TV Brasília/RedeTV.

Como investir

Presidente do Conselho de Economia do DF, César Bergo dá dicas de como cuidar do prêmio milionário para que a fortuna cresça. O primeiro passo é se planejar. “É preciso colocar no papel o que vai ser gasto, o que será destinado para ajudar pessoas, pois vão aparecer muitas pedindo dinheiro. Mas, acima de tudo, é preciso disciplina”, reforça. Após avaliar o que precisará ser pago, César ressalta a necessidade de investimento. “Nesse primeiro momento, a pessoa que ganha tem toda a euforia, a alegria, mas é fundamental pensar de maneira racional para que o dinheiro não desapareça”, alerta.

O economista orienta investir em algo que exija certa carência. “Temos, no mercado, coisas como Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e Imobiliário (LCI), que os bancos negociam e determinam algum tipo de carência para que a pessoa permaneça com o dinheiro lá”, exemplifica César Bergo. “Tenham muita cautela, mantenham distância dos aproveitadores e a discrição. Não se fala pra todo mundo que ganhou essa bolada na loteria, porque vão aparecer muitos interessados”, adverte.

Sorteios

No último sorteio, que ocorreu terça-feira, dois apostadores do DF acertaram a quina, com prêmio de R$ 32.688,93 cada aposta. A arrecadação total do concurso nº 2.336 foi de R$ 42.522.736,50, e as dezenas foram: 08-10-20-27-28-50.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de uma pessoa acertar a sena com um jogo simples, de R$ 4,50, em que são marcadas seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já quem marcar 15 números, o máximo permitido, a chance de levar a bolada fica muito maior — 1 em 10.003 —, mas o preço da fezinha também é alto: R$ 22.522,50.