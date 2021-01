SS Samanta Sallum

(crédito: Arquivo Pessoal)

Esnobar

É exigir café fervendo

E deixar esfriar.

Millôr Fernandes



Cafés — o novo lifestyle business em roteiro especial

Símbolo do modernismo, Brasília é uma cidade jovem e vibrante. Os nascidos na capital já representam mais da metade da população. E a jovem geração quer empreender. Mas, para isso, escolhe abrir um negócio identificado com o próprio estilo de vida, o chamado lifestyle business.

A expansão do mercado de cafés especiais em Brasília levou o Comida pra Pensar, laboratório de gastronomia do IFB, a elaborar o Mapa Afetivo dos Cafés de BsB. São 42 locais mapeados no DF relacionados à produção e à degustação de café (confira a lista no Blog Capital S/A).

Baristas de destaque

Nos últimos cinco anos, surgiram diversas cafeterias na capital, com baristas que se destacam em concursos nacionais e internacionais e já “fazem escola”.



Do grão à xícara

“Mapeamos cafeterias que se alinham ao perfil ‘do grão à xícara’, isto é, têm contato direto com o cafeicultor, valorizam os métodos de extração da bebida e levam a história de cada produtor ao consumidor final”, explica a coordenadora da pesquisa, Ana Paula Jacques, que é professora do curso de gastronomia do Instituto Federal de Brasília, no câmpus Riacho Fundo.

Mais regiões

A professora contou à coluna que a ideia inicial era mapear apenas Asa Sul e Asa Norte. “Mas, durante a pesquisa, vimos que a cena dos cafés era mais ampla. Foi uma ótima surpresa.” Assim, entraram na lista regiões como Águas Claras, Guará, Sobradinho, entre outras.

Expresso, coado ou cold brew, as cafeterias oferecem diversas especialidades. E são temáticas.

Fazenda Minelis

A ideia é oferecer um guia para brasilienses e turistas recorrerem sempre que quiserem tomar um bom café. O roteiro inclui as microtorrefações e a fazenda produtora de café Minelis, no Lago Oeste, que agenda visitas do público.

Depois de cinco meses de pesquisa, o “mapa” acaba de ser divulgado. “Já estamos elaborando uma segunda edição, pois descobrimos outros 25 cafés pelo DF”, diz Ana.



Coffee lover

A professora, de 44 anos, formada em gastronomia e com mestrado em turismo sustentável, é uma gaúcha apaixonada por Brasília. “E sou assumidamente uma coffee lover”, brinca. Ela contou com ajuda na pesquisa da monitora Andressa Fróis e da barista Mari Mesquita.



“Governo federal precisa ser mais competente na vacinação”, diz Fibra-DF

O presidente da Fibra-DF, Jamal Jorge Bittar, afirmou à coluna que o início da vacinação contra a covid-19 traz confiança para a indústria, mas ainda não é suficiente para consolidar as boas expectativas geradas.

“É necessário que o governo federal adote medidas competentes e pontuais que garantam vacinação em curto prazo e em larga escala em todo o país, ação que até agora não vem ocorrendo”, alerta.



Reformas necessárias

A Fibra no DF cobra também mais celeridade do Executivo e do Legislativo nacionais nas reformas.

“Há vários pontos que precisam ser levados em consideração para que o Brasil possa se recuperar da crise que atravessa, como as reformas tributária e administrativa, por exemplo”, aponta Bittar.

Expectativas positivas

O presidente da Fibra, no entanto, avalia a vacinação como fundamental para a recuperação da economia em 2021. “Ao liberar a aplicação de vacinas, a Anvisa gerou expectativas positivas no setor industrial. Pessoas vacinadas voltam a circular e a comprar, fato que influencia diretamente na produção, que precisa crescer para atender ao aumento na demanda.”



Acolhimento psicológico no Janeiro Branco

O Venâncio Shopping, anualmente, participa da campanha nacional Janeiro Branco, que destaca a importância do cuidado com a saúde mental.

Hoje, presencialmente, com os devidos cuidados exigidos em tempos de pandemia, serão oferecidas sessões de acolhimento psicológico voluntário (grátis) e massagens relaxantes realizadas pela equipe da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais (R$ 25).



Especialistas nas redes sociais

Até o fim do mês, as redes sociais do shopping divulgarão vídeos feitos por especialistas da clínica de Brasília Ação Positiva tratando do tema.

“Nestas ações, nossa missão é oferecer o acesso à informação sobre temas que nos conectem cada vez mais com todo o nosso público. Achamos importante contribuir para a construção, o fortalecimento e a disseminação de uma ‘Cultura da Saúde Mental’”, afirma João Marcos Mesquita, superintendente do Venâncio Shopping.