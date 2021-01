Abertas inscrições para artesãos na Feira da Lua; confira as regras

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur) vai disponibilizar 15 vagas de artesão individual para a Feira da Lua, que será entre 29 e 31 de janeiro, no Centro Comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul.



As inscrições podem ser feitas até 26 de janeiro, por meio de formulário. A divulgação da lista dos selecionados será em 27 de janeiro. O horário de funcionamento da Feira da Lua, de acordo com a Setur, será entre 10h e 19h.



Segundo o edital da seleção, os produtos a serem comercializados na feira deverão, preferencialmente, ter atributos culturais e naturais referentes a Brasília e ao Cerrado.



O processo de seleção será realizado por uma comissão de técnicos da Coordenação de Promoção do Artesanato, ligada à Setur, que vai avaliar critérios como tradição, originalidade, criatividade, inovação e qualidade. Para se inscrever na seleção, o artesão precisa estar com a Carteira Nacional do Artesão dentro da validade.



Devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, artesãos do grupo de risco não poderão participar da feira de maneira presencial. Entretanto, caso aprovado no processo de seleção, o edital garante que o artesão enquadrado no grupo de risco poderá enviar um representante fora do grupo para comercializar as peças na feira.



Segundo a Setur, a relação dos selecionados será publicada no site da secretaria e os aprovados, contatados por telefone.



