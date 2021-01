Sem previsão de chuva, sexta no DF terá máxima de 30ºC

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ed Alves/CB/ D.A Press)

O Distrito Federal amanheceu, nesta sexta-feira (22/1), com o céu parcialmente nublado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que o tempo mantenha-se com poucas nuvens ao longo do dia.

A menor temperatura registrada ao longo desta manhã, de acordo com o Inmet, foi de 14ºC, no Distrito Federal. A temperatura máxima deve alcançar em torno de 30ºC no DF. A umidade relativa do ar chegou a 95% ao longo da manhã. Sem previsão de chuva para o dia, o meteorologista Mamedes Luiz Melo estima que a menor umidade deve chegar a 30%.

Segundo Mamedes, a previsão deve se manter para o final de semana. “A tendência é que o tempo permaneça e mantenha-se estável”, diz. De acordo com o Inmet, no sábado (23/1), o céu deve permanecer nublado, e o sol deve aparecer ao longo do dia. No domingo (24/1), a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas.