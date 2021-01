Atropelamento por ônibus deixa dois pedestres feridos no Eixo Monumental

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu, na noite da última quinta-feira (22/1), um atropelamento de pedestres no Eixo Monumental, ao lado da Torre de TV, sentido Rodoviária do Plano Piloto. Segundo informações da corporação, um ônibus atingiu uma senhora de 45 anos e o filho de 19 anos.

De acordo com a corporação, uma ambulância da prestadora de serviços, que passava no momento do acidente, prestou os primeiros socorros aos acidentados até a chegada do CBMDF.

Entre as vítimas, estava André Felipe Pereira Fróes, 19 anos, e Andréia Pereira Fróes, 45. Ambos foram atendidos e transportados ao Hospital de Base do DF (HBDF). As vítimas apresentavam escoriações pelo corpo e se queixavam de dores no ombro esquerdo, mas estavam conscientes, orientados e estáveis.

No momento do acidente, o ônibus fazia a linha Ceilândia/Rodoviária e só transportava o condutor Carlos Andre Ribeiro dos Santos, 47, e o cobrador Senhor Paulo, que não se feriram.

A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF) e a perícia foi acionada para o local.