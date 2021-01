Agências do trabalhador oferecem 432 vagas de emprego nesta sexta (22)

CB Correio Braziliense

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 432 vagas abertas para esta sexta-feira (22/1). Pouco mais de 60% não exigem experiência e pedem que o candidato tenha, apenas, nível fundamental de escolaridade. Os contratantes oferecem, para este perfil, remunerações que podem chegar a R$ 1.738, mais benefícios. A maioria das oportunidades é para analista de crédito para instituições financeiras, um total de 110. Em seguida, 33 para motofretistas, com salários de R$ 1.195,76 e R$ 1.303,43, mais benefícios.

Ainda há vagas para ajudantes de lanchonete, armador de ferros, auxiliar de marceneiro, pedreiro e auxiliar, barbeiro, bombeiro hidráulico, bordador à máquina, capoteiro, carpinteiro, cerqueiro, costureira, empregado doméstico, manicure, massagista, masseiro, mecânico, operador de caixa, pedreiro, pintor de carros, pizzaiolo, representante comercial, serralheiro, soldador, técnico de refrigeração e de telecomunicação, torneiro mecânico, vaqueiro e vendedor pracista.

Recursos humanos

Mas, há oportunidades, também, para quem tem formação profissional em recursos humanos, química, contabilidade, arquitetura ou design e outras seis vagas para quem tem nível superior em qualquer área para trabalhar como vendedor interno. As remunerações variam entre R$ 8 a hora e R$ 2,5 mil mensais, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, os interessados devem ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Seleção de candidatos

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Com informações da Agência Brasília