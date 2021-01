Covid-19: profissionais da rede particular recebem vacina nesta sexta

SS Samara Schwingel

No total, a secretaria de Saúde vai vacinar 53 mil pessoas - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde-DF)

Nesta sexta-feira (22/1), começa a vacinação contra a covid-19 de profissionais de saúde da rede particular do Distrito Federal. Assim como na rede pública, serão vacinados trabalhadores que têm contato direto com pacientes com o novo coronavírus, incluindo trabalhadores do setor administrativo que fazem a ficha de pacientes infectados, auxiliares de limpeza dos hospitais e unidades básicas de saúde e vigilantes.

Segundo a Secretaria de Saúde, o atraso no início da vacinação desta categoria ocorreu por questões logísticas. O trabalho será feito por equipes volantes da SES que irão até os hospitais para aplicarem o imunizante.

Como o DF só recebeu 106,1 mil e a CoronaVac precisa ser aplicada em duas doses para ter eficácia, apenas 53 mil pessoas serão imunizadas nesta fase. O grupo prioritário é composto por profissionais de saúde que atuam na linha de frente, idosos acima de 60 anos institucionalizados, pessoas com deficiência a partir dos 18 anos que vivem em unidades de acolhimento e indígenas. Em três dias de vacinação, mais de 11 mil pessoas foram imunizadas.