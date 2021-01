Mulher é presa após esfaquear o ex-namorado em Sobradinho II

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Uma mulher de 28 anos foi presa, na noite desta quinta-feira (21/1), após esfaquear o ex-namorado no interior de uma distribuidora de bebidas localizada no setor de mansões, em Sobradinho II. A prisão foi feita pelos policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), durante a operação Éris.

De acordo com as investigações, a mulher agrediu o ex-companheiro de 28 anos por não se conformar com o fim da relação, que ocorreu há uma semana, e pelo fato da vítima já estar se relacionando com outra mulher. O homem sofreu lesões leves e recebeu atendimento médico no Hospital Regional de Sobradinho.

Após ser detida, a autora foi levada para a 13ª DP (Sobradinho) e foi autuada em flagrante delito pelos crimes de violência doméstica e ameaça, estando sujeita a uma pena que pode alcançar os 3 anos e 6 meses de prisão. Ela foi encaminhada para a carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos sob uma fiança de R$ 1 mil.

A faca utilizada no crime foi apreendida e encaminhada ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal para ser periciada.