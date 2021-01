Polícia apreende 20kg de maconha em casa de jovem de 20 anos

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Uma jovem de 20 anos foi alvo da operação Parada Final, deflagrada nesta sexta-feira (22/1) pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) e que visa desmantelar uma associação voltada ao tráfico de drogas comandada pela suspeita e pelo marido, preso em dezembro do ano passado.

Há um mês, policiais deram início às investigações. Na residência da mulher, os investigadores apreenderam 20kg de maconha e um caderno de anotações utilizado para registrar as vendas dos entorpecentes. "No final do ano passado, os policiais da 19ª DP prenderam o marido dela, também por tráfico de drogas", afirmou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

Além de tráfico de drogas, a mulher responderá por associação para o tráfico. A jovem foi encaminhada à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).