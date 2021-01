Assassino de servidor do Ministério da Ciência é condenado a 20 anos de prisão

DD Darcianne Diogo

(crédito: Facebook)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou, em 20 anos de prisão, Luciano Duarte de Sousa, acusado de matar Reginaldo Fernandes Guedes, servidor do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu na madrugada de 5 de março do ano passado e foi elucidado pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

Como consta no processo, Luciano e Reginaldo se conheceram em um bar de Planaltina. O autor do crime teria chamado o servidor para ir em Sobradinho, onde continuariam bebendo. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), no meio do caminho, o criminoso ordenou que a vítima parasse o carro e sacou uma faca, exigindo o veículo.

De acordo com as investigações da época, Reginaldo foi morto com mais de 40 facadas e teve o corpo jogado às margens da BR-020, na região de Sobradinho. Em defesa, o jovem requereu que o crime fosse desclassificado para homicídio consumado e pediu para que recorresse em liberdade. As solicitações foram negadas pelo juiz, que destacou que, tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos, estavam “fartamente documentadas". Segundo o magistrado, as provas mostram que o denunciado praticou o crime com a intenção de se apoderar do veículo que pertencia à vítima.

O jovem cumprirá a pena em regime inicial fechado e não terá direito de recorrer em liberdade.