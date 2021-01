CB Correio Braziliense

» MATRÍCULAS

Sai resultado para escolas públicas

Estão disponíveis para consulta os resultados das inscrições para o ano letivo de 2021 nas escolas públicas do Distrito Federal. A rede receberá 31.092 novos estudantes, incluindo os da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Profissional. A confirmação das matrículas ocorre em duas etapas: uma on-line e outra presencial. A primeira é pelo site Secretaria de Educação (educacao.df.gov.br). Pais e responsáveis devem enviar os arquivos necessários, em formato digital, entre 2 e 9 de fevereiro. Na segunda etapa, será necessário entregar a documentação solicitada presencialmente, conforme cronograma disponibilizado pela escola do estudante.



» EIXO MONUMENTAL

Ônibus atropela mãe e filho

Um ônibus atropelou dois pedestres no Eixo Monumental, na noite de ontem. O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e socorreu uma mulher de 45 anos e o filho dela, de 19. O acidente aconteceu ao lado da Torre de TV, na pista de sentido Rodoviária do Plano Piloto. Andréia Pereira Fróes e André Felipe Pereira Fróes foram levados para o Hospital de Base com escoriações pelo corpo e dores no ombro esquerdo, mas conscientes. O ônibus fazia a linha Ceilândia—Rodoviária e só transportava o motorista, Carlos André, e o cobrador, Paulo. Os dois não se feriram.



» CAIXAS ELETRÔNICOS

Grupo DETIDO por PRATICAR furtos

A Polícia Civil cumpriu seis mandados de buscas domiciliares, na manhã de ontem, para desarticular um grupo especializado em furtos de caixas eletrônicos. A Operação Zona Sul — liderada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) com apoio da Coordenação de Repressão ao Tráfico de Drogas (Cord) — investigava a venda de drogas ilícitas em diversas partes do Distrito Federal, principalmente Ceilândia, Riacho Fundo e Santa Maria. Após a operação, duas pessoas acabaram presas em flagrante por crime de tráfico de entorpecentes. Todos os suspeitos tinham antecedentes criminais e, se condenados, podem receber pena de 5 a 15 anos de prisão.



» INVESTIGAÇÃO

Ex-PM é preso suspeito de aplicar golpe

Um ex-policial militar do Distrito Federal foi preso, ontem, durante a operação Pecalium, deflagrada pela Polícia Civil (PCDF). Ele é suspeito de enganar um idoso durante cinco anos para conseguir dinheiro, segundo investigações da 14ª Delegacia de Polícia (Gama). A apuração indica que o acusado ganhou a confiança da vítima ao dizer que seria beneficiário de um processo judicial, por meio do qual receberia uma quantia milionária da PMDF. O idoso passou, então, a fazer depósitos na conta do estelionatário, sob promessa de receber parte do valor do suposto precatório. O prejuízo chegou a R$ 80 mil, segundo a PCDF. Com o ex-PM, os investigadores apreenderam documentos, além de comprovantes das operações bancárias.