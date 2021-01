Crônica da Cidade

Ad Alexandre de Paula

Vidas de plástico



Dia desses, me chamaram de hipster. Eu nego. Pode ser que o gosto por discos de vinil e os óculos redondos de aros grossos causem essa impressão, mas não é verdade. Ando cansado desse papo engomado, de decoração industrial, de fotos de churrascos caros — cujas carnes são servidas em pontos errados — em restaurantes metidos a besta na Asa Norte e de gin tônica em taça balloon com jeito de salada de frutas.

Quando foi que caímos nessa conversinha de instagramável? A beleza — suposta — é inversamente proporcional ao valor que esses ambientes cobram para contar com a sua presença ou, nesses nossos tempos, para te oferecer comida em casa. Quando começamos a achar razoável pagar muito caro por algo mequetrefe (embora embalado divinamente), para acrescentar uma novidade aos nossos stories?

A impressão que dá é de que a vida precisa de comprovação digital para ter validade. Não se come, não se bebe e não se ama mais sem que seja necessário bater cartão nas redes. Por isso, cardápios, decorações e pratos são pensados para ficar bem na foto e não para ter qualidade. Tenho certeza que alguém deve estar inventando agora um filtro voltado para dar um charme às comidas de casa e deixar as paredes com cara de obra em demolição.

Parênteses: jovens, fotos em praias lotadas não estão liberadas, e a pandemia não acabou, ok?

Voltando ao ponto, eu queria mesmo entender por que aceitamos esse engodo chamado experiência. Em nome desse termo — que pode ter usos válidos —, topamos qualquer coisa: ciladas, comida ruim (sobremesas com picolés gigantes enfiados no meio delas) e bebida de péssima qualidade.

Pelo bem da experiência, prevejo o nascimento de um café moderno em que o cliente terá o direito de passar pelas fases de produção da bebida. Plantação, colheita, torra, coagem. Tudo feito pelo próprio visitante, que se encarregará de todas as funções para se sentir parte daquilo e pagará muito caro. Esperem. Enquanto esse dia não chega, dá para se contentar em coar o próprio café na mesa, com filtros de pano (para inserir uma lembrança familiar) e canecas esmaltadas.

Não defendo a feiura. Longe de mim falar aqui que lugares bons são aqueles em que engradados de cerveja se acumulam e ratos passeiam entre as mesas, como certos estabelecimentos da Asa Sul muito frequentados pelos jovens. Muito menos vou dizer que delivery de verdade é embalado em pacotes de supermercados que fazem a comida chegar toda revirada. Mas forma sem conteúdo é bobagem, e essas vidas de plástico, com o perdão do trocadilho, são um saco.