Casal rouba carro, foge da PM, bate o veículo e fere três pessoas em Vicente Pires

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

Uma perseguição policial terminou com três pessoas feridas e mobilizou mais de 10 viaturas e um helicóptero da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite desta sexta-feira (22/1). A ação resultou na prisão de um casal.



Segundo a PMDF, um homem e uma mulher roubaram uma Chevrolet S10 preta nesta quinta-feira (21/1) no bairro Jardim ABC, na Cidade Ocidental (GO) — distante cerca de 39km de Brasília. Em patrulhamento, os policiais militares avistaram o veículo e deram ordem de parada. “O condutor não obedeceu e empreendeu fuga. Foi preciso acionar o Batalhão de Operações Aéreas da corporação”, explicou o segundo sargento René Brito, comandante da operação.

Motociclista apresentou escoriações leves (foto: PMDF/Divulgação)

A caminhonete estava sendo conduzida pelo homem, identificado como Diego Victor, de 30 anos, e, no banco ao lado, estava a namorada, dona de um salão no município goiano. A perseguição começou em Taguatinga e durou cerca de 10 minutos. Durante a fuga, o suspeito colidiu com um Palio vermelho. Uma mulher se feriu e precisou ser encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ela não corre risco de morte. Um motociclista também foi atingido e teve escoriações leves.

A perseguição só terminou quando o suspeito bateu a caminhonete no muro de um terreno, na Rua 8 de Vicente Pires. O casal foi preso e encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).