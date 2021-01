Fim de semana no Distrito Federal será ensolarado e com poucas nuvens

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

As pancadas de chuva que marcaram os primeiros fins de semana do mês de janeiro vão dar uma trégua neste sábado (23/1), e domingo (24/1). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de bastante sol e poucas nuvens em todo o Distrito Federal.

Para o período da tarde, a temperatura máxima pode chegar a 31ºC neste sábado (23/1). A mínima registrada pelo Inmet foi de 15°C. A umidade do ar vai variar entre 95% e 30%.

Segundo o meteorologista Heráclio Alves, o clima quente e seco deve permanecer até o início da semana. "A partir de terça-feira (26/1), começa a voltar as chuvas no Distrito Federal que podem permanecer até o final do mês de janeiro", explica Heráclio.