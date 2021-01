Distrito Federal registra quase 1 mil novos casos de covid-19

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou 956 novos casos de covid-19, conforme Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF). São, no total, 269.350 casos diagnosticados até o momento, sendo que 258.058 dos pacientes (95,8%) se recuperaram da doença.

Mais nove mortes causadas pela disseminação do novo coronavírus — ocorridas entre 14 de agosto de 2020 e sexta-feira (22/1) — foram notificadas pelo Resumo Diário de Óbito. Com essas, chega a 4.468 oo total de vidas perdidas na capital federal.

Dos pacientes que morreram de covid-19, 4.082 residiam no DF, 352 em Goiás, e 34 vieram de outros estados para serem atendidos em uma unidade de saúde brasiliense.

Ceilândia continua como a Região Administrativa mais afetada pela pandemia no DF. São 30.307 casos confirmados e 791 mortes em decorrência do contágio pelo novo coronavírus.

Em número de óbitos, Taguatinga vem logo atrás com 448 moradores mortos pela doença, e 21.796 pessoas diagnosticadas.

Em Samambaia, 15.760 contraíram o vírus, enquanto 345 morreram pela covid-19. No Plano Piloto, são 312 vidas perdidas e 24.547 casos confirmados.

Entre os profissionais da linha de frente da pandemia no Distrito Federal, a SES-DF registrou 8.169 infectados pela covid-19, com 43 mortes no setor. Dos servidores da segurança pública, 2.298 tiveram a infecção pelo novo coronavírus confirmada, sendo que 22 morreram.