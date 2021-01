Assaltante de caixas eletrônicos é preso pela PRF em Planaltina (DF)

PM Pedro Marra

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um homem de 44 anos que estava foragido do presídio de Aparecida de Goiânia (GO) foi preso na tarde de sexta-feira (22/1) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-020, em Planaltina (DF). Acusado de assaltar caixas eletrônicos, ele também tinha um mandado de prisão em aberto pelo estado do Paraná.

Nas buscas, os policiais abordaram um veículo Fiat/Uno, em que um dos passageiros apresentou uma identidade falsa. Ao perceber que os policiais suspeitaram do documento, o suspeito tentou fugir correndo, mas foi capturado na sequência.

Os policiais descobriram a verdadeira identidade do homem e verificaram que ele era procurado pela Justiça de Goiás e do Paraná por assalto a caixa eletrônico. Antes, o homem também foi preso em Mato Grosso do Sul pelo mesmo motivo.

Ele foi preso e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (DP), de Planaltina, para ser apresentado à Justiça.