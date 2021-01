152 motoristas bêbados e 33 sem carteira são flagrados na madrugada

CB Correio Braziliense

(crédito: Detran/Divulgação)

Em ação conjunta, as forças de segurança do DF flagraram 152 pessoas conduzindo veículos alcoolizadas e 33 sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As atuações ocorreram entre às 22h de sexta-feira (22/1) e às 2h deste sábado (23/1) em oito pontos de bloqueio em São Sebastião, Lago Sul e nas vias de acesso ou adjacentes a essas cidades.

A ação, promovida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), pela Polícia Militar (PMDF), pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), é a sexta edição da Operação Força Conjunta.

Com o lema “O crime passa pelo trânsito”, a operação busca unir forças para promover maior segurança viária à população, coibindo, por exemplo, alcoolemia ao volante, entre outros delitos e infrações que ofereçam risco ao tráfego.

Ao todo, foram realizadas 500 abordagens. Nelas os policiais e agentes flagraram 152 pessoas conduzindo veículos sob a influência de álcool, sendo cinco com teor alcoólico considerado crime; 33 condutores sem a carteira de motorista; seis motociclistas com o escapamento irregular; sete condutores com a CNH vencida e dois que estavam com o direito de dirigir suspenso. Além disso, foi encontrada uma espingarda calibre 22 e 31 munições. O condutor foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Balanço

Lançada em 18 de agosto, a Força Conjunta ocorre mensalmente. Ao todo, foram realizadas 3.357 abordagens, 586 flagrantes de alcoolemias e 217 condutores inabilitados.